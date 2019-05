Entre la machine à laver qui tombe en rade, le rasoir ou la télé à remplacer, les Belges produisent des tonnes de déchets électroménagers chaque année.

Fort heureusement, le réflexe du recyclage semble entré dans les mœurs et la plupart ne finissent pas sur un coin de rue ou dans un terrain vague.

L’an dernier, ce sont ainsi 117 tonnes de vieux appareils électroménagers qui ont été collectés par Recupel, soit 10,3 kilos par habitant. Lorsque l’on compare les chiffres de 2018 avec ceux de l’année précédente, on observe une hausse du poids collecté pour toutes les fractions, hormis les télévisions et les moniteurs. Ces exceptions sont logiques : les écrans cathodiques ne sont plus vendus en Belgique depuis plusieurs années, et les écrans plats pèsent bien moins lourd que les anciens téléviseurs et écrans. "Pour interpréter correctement ces résultats, il est impératif de tenir compte de l’évolution du marché. Les appareils électro se font de plus en plus compacts et légers, surtout dans la fraction télévisions/moniteurs. Si l’on ne tient pas compte de cette fraction, on observe une nette augmentation du poids collecté de 1 500 tonnes. En d’autres termes, nos résultats sont à nouveau en nette progression par rapport à l’année précédente" , se réjouit Els Verberckmoes, Treatment Manager chez Recupel ASBL.

En 2018, plus de 30 millions d’appareils électro et d’ampoules ont été collectés en Belgique via le réseau Recupel, soit 2 % de plus qu’en 2017. Le petit électroménager enregistre une plus forte progression (+ 3,5 %), avec quelque 700 000 appareils collectés, résultat de l’extension du réseau de collecte de Recupel.

"Le petit électro et les ampoules représentent plus de 90 % du total des unités collectées. Pour Recupel, les deux priorités restent inchangées : toucher un maximum de consommateurs et leur proposer des solutions de collecte simples et commodes", poursuit Peter Sabbe, CEO de Recupel.

Conformément aux objectifs fixés par l’Union européenne, au moins 65 % des appareils vendus en Belgique doivent être collectés en fin de vie. En sa qualité de n° 1 de la collecte et du recyclage, Recupel traite environ 45 % des appareils qui ont été vendus. La quantité d’appareils non enregistrés et non documentés reste toutefois trop élevée. "Une étude réalisée par Deloitte révèle que 30 % des appareils électro qui ont été vendus en Belgique sont intraçables. Ce pourcentage est préoccupant, car ces appareils pourraient se retrouver dans la nature et nuire gravement à l’environnement. Pour atteindre les objectifs européens, il est important que tous les acteurs du marché collaborent efficacement pour mieux cartographier les flux de déchets. La solution passe par le reporting obligatoire via BeWeee. Les chiffres peuvent révéler d’une part que nous collectons en Belgique tous les ans davantage d’e-déchets, qui sont ensuite traités de manière adéquate, mais qui ne font pas l’objet pour l’instant d’un reporting correct."