Le confinement a dopé les ventes et la consommation domestique : le vin rouge a progressé de 10 %.

Les foires aux vins battent leur plein depuis la fin août (Intermarché), début septembre (Match, Aldi et Colruyt) avec l’arrivée cette semaine de Carrefour, d’Okay et Delhaize dans quelques jours et ensuite de Cora et Spar qui fermeront la marche.

De quoi redonner un petit coup de fouet supplémentaire à des ventes dopées par le confinement et l’absence de consommation dans l’Horeca mais aussi par la fermeture des frontières.

Les derniers chiffres de Nielsen sont clairs : les Belges ont en effet augmenté leur consommation de vins de tous types, et ce pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Ces chiffres indiquent une progression des ventes généralisée à l’ensemble des acteurs de la grande distribution en Belgique. De 5,7 % en volume et de 9,5 % en valeur pour un total de 209,6 millions de bouteilles et un chiffre d’affaires de 979,9 millions pour les vins "tranquilles" (hors effervescents).

Premiumisation

