Le repas le plus important de la journée se prend de plus en plus souvent à l’extérieur.

Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et pourtant, de nombreux Belges sautent encore régulièrement ce repas, comme le confirme l’enquête réalisée par iVox et Fond in Mine, relayée par nos confrères de Retail Detail.

Ainsi, 12 % des personnes interrogées déclarent ne pas avoir pris de petit déjeuner au cours de la semaine écoulée. C’est trois fois plus qu’en 2005. Les francophones, les hommes et les jeunes sont plus nombreux à s’en passer.

