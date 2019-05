Même si le bio est surtout consommé par les familles aisées avec enfants, sa marge de progression reste énorme parmi les Belges.

C’est au sud du pays que la dépense en produits frais bio a le plus augmenté en 2018. En Flandre, on observe un statu quo ; à Bruxelles une hausse de 5 % et en Wallonie de 40 %. Entre 2009 et 2018, les dépenses en bio en doublé en Flandre et triplé en Wallonie. La somme du pays avoisine 522 millions d’euros pour l’année 2018.

Le bio est-il réservé aux riches ?

(...)