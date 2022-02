Les parts de marché étaient globalement en progression sur la période 2010 - 2020 pour toutes les catégories de produits analysées, avec un maintien dans le trio de tête des substituts de viandes, des œufs et des légumes frais, avec des parts de marché de respectivement 33,0 %, 23,2 % et 12,3 % en 2020. On notera aussi la belle progression des fruits frais, qui ont atteint 11,8 % de parts de marché en 2020 alors que, dix ans plus tôt, seuls 3,3 % des fruits frais consommés par les Belges étaient bio.

Des différences de prix, plus ou moins marquées selon les produits, persistent entre les produits "bio" et les produits conventionnels équivalents. Ces différences, observables en moyenne annuelle, peuvent s’expliquer notamment par la nature même du processus de production propre à l’agriculture biologique. Pour certaines catégories d’aliments, comme les œufs, le lait et les pommes de terre, les écarts de prix ont sensiblement diminué depuis 2010, alors que la tendance inverse s’observe pour les viandes, les fromages à pâte dure et semi-dure et les volailles. Dans notre comparatif, nous avons d’ailleurs observé que certains produits bio sont 3 fois plus chers que leur équivalent conventionnel. Pas sûr que tous les consommateurs aient donc réellement les moyens de consommer bio.

