Le Black Friday, c’est officiellement le 26 novembre prochain. Cette importante opération commerciale, jadis l’apanage du commerce en ligne, a, depuis quelques années, largement dépassé les frontières du Web. Le commerce physique s’en est également emparé et le Black Friday est devenu une campagne de promotion s’étalant désormais sur plusieurs semaines. Cette année, les grandes enseignes ont lancé les "hostilités" encore plus tôt. Les promos choc sont en effet déjà affichées dans de nombreux commerces et sur les principaux sites d’e-commerce. Sur Amazon, on annonce clairement la couleur, avec des "offres stars" sous l’onglet "Black Friday avant l’heure".

Krefel a aussi sorti son folder et envoyé sa newsletter, incitant les consommateurs à ne pas tarder pour effectuer leurs achats, mettant en avant ses promotions, mais aussi la "garantie du prix le plus bas jusqu’à 30 jours après votre achat" ou encore "les éventuelles ruptures de stock" qui se profilent. Bref, tout est mis en œuvre pour que ce Black Friday batte à nouveau des records de vente.