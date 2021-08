Coup de fouet vitalité et santé ou atout beauté : les compléments alimentaires ont ouvert toutes les portes du bien-être depuis quelques années et la crise du Covid-19 a encore accru la popularité de ceux-ci en matière d’insomnies ou de stress. Dans un hôpital à Lille, on a même eu à regretter des hospitalisations pour surdose de vitamine C censée aider à mieux lutter contre les formes sévères du virus !

Les compléments alimentaires et les cures personnalisées pour augmenter le bien-être dans son ensemble sont en plein boom. La société française Les Miraculeux, dont les actifs sont proposés sous forme de bonbons (des gummies), a connu des pics de vente de 25 % sur la référence sommeil et de 42 % sur la référence stress pendant le 2e confinement. Les compléments "solaires" et surtout ceux accompagnant un régime terminent le top 4 des plus populaires. Un Belge sur quatre en prend plusieurs fois par an…