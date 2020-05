Nespresso et le marché des capsules prennent désormais les commandes.

Le Belge est un grand amateur de café, mais au fil des ans, ses habitudes ont évolué. Pour la première fois, l’an dernier, le café en capsules a fait jeu égal sur le marché avec le traditionnel café moulu passé au filtre.

Cela se traduit aussi au rayon petit électroménager, avec un recul marqué des cafetières traditionnelles de près de 15 % entre 2014 et 2019.

Dans le même temps, les ventes de machines à café en capsules, Nespresso et Dolce Gusto en tête, ont littéralement explosé, avec des volumes ayant augmenté de 50 % en l’espace de 5 ans. Au total, il s’est donc vendu plus de machines à capsules (260 000) que de machines traditionnelles (248 000) selon les chiffres de GfK publiés par nos confrères de Retail Detail.

Avec un nombre moins important de cafetières chères à nos grands-mères et une augmentation des appareils à capsules, il n’est donc guère étonnant de constater que les ventes de café moulu ont elles aussi fléchi (-2,6 % l’an dernier), représentant néanmoins un marché de quelque 197 millions d’euros en café filtre dans les supermarchés.

L’âge d’or des dosettes popularisées par Senseo semble lui aussi révolu. Les ventes ont baissé de 5,5 %, tout profit pour le café en capsules dont Nespresso s’est fait roi : +9,3 %. Alors oui, plus que jamais, l’expression caféinée de George Clooney prend tout son sens : What Else ?

Car si les capsules représentaient l’an dernier un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros dans la grande distribution, le marché global est bien plus élevé étant donné que Nespresso joue la carte de l’exception en ne commercialisant les siennes qu’en boutique ou par Internet. Avec là aussi 100 millions d’euros de chiffre d’affaires au minimum, soit la moitié du marché au minimum.

Et Nespresso fait très fort, devenant ainsi leader d’un marché longtemps dominé par Douwe Egberts, comme s’en réjouissait Oliver Perquy, directeur de Nespresso Belgique dans les colonnes du Tijd. Et les chiffres ne risquent pas de fléchir à cause de la crise du coronavirus. "Les consommateurs achètent davantage de capsules pendant la crise du coronavirus et les ventes en ligne ont doublé", conclut Oliver Perquy.