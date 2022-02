Le printemps 2020 restera dans nos mémoires avec le début de la pandémie de Covid-19 et les confinements stricts à travers le monde. En Belgique, la peur des premiers jours a vite laissé place à l’ennui, et des milliers de Belges ont décidé de s’occuper en faisant du sport. Jogging, marche et surtout balades à vélo avaient la cote, sans compter tous ceux qui ont dépoussiéré leurs appareils de fitness. Et si les nouvelles bonnes habitudes n’ont pas duré dans tous les ménages, force est de constater que faire du sport à la maison est devenu tendance, comme le montrent les chiffres de Decathlon. "Sur les trois dernières années, les vélos de biking (une version améliorée et plus sportive du vélo d’appartement, NdlR) ont enregistré 2,5 fois plus de ventes, et les ventes de tapis de course ont quasiment doublé. Les appareils plus traditionnels comme les vélos d’appartement et les vélos elliptiques se vendent toujours bien et ont enregistré une hausse de 50 % chaque année au cours des deux dernières années. Nous avons même dû doubler le nombre de lignes de produits de certains appareils de fitness au cours de cette période pour pouvoir faire face à la demande", explique Geoffrey Cassenaer, Responsable Fitness et Entraînements chez Decathlon Belgique.

(...)