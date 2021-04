Peu avant 2010, les Belges Kathleen Van den Berghe et Sigurd Mareels cherchaient une maison de vacances en France, avec quelques pieds de vigne. Lors d’un déplacement en Val de Loire, non loin de Bourgueil, ils tombent tous deux amoureux d’une magnifique bâtisse du XVIe siècle, entourée de 29 hectares de terres et de vignes, et en deviennent propriétaires.

Dès septembre 2010, le couple entreprend la rénovation du lieu pour y remodeler le vignoble existant et développer un lieu d’œnotourisme avec 12 chambres. Une équipe locale est embauchée pour gérer la vigne et la cave, ses propriétaires faisant régulièrement l’aller-retour pour suivre tout cela.