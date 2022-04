La volonté de proposer un chocolat plus éthique aux consommateurs n’est pas vraiment neuve : le groupe Mars avait annoncé en avril 2009 que la totalité du cacao utilisé respecterait des critères de développement durable dès 2020.

Le groupe suisse Barry Callebaut avait, quant à lui, déclaré en novembre 2016 sa volonté que tout son chocolat soit produit de manière durable d’ici 2025.

Et chez nous ? Choprabisco, l’association professionnelle du secteur du chocolat belge, est ainsi membre de l’initiative Beyond Chocolate visant à rendre le secteur du chocolat belge plus durable.