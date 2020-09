La fermeture des frontières, lors du confinement, avait entraîné une hausse parfois sensible du chiffre d’affaires des magasins de la grande distribution proches des pays voisins. Le vin, l’alcool et l’eau étaient alors les trois produits à avoir le plus bénéficié de l’impossibilité pour les consommateurs belges de réaliser leurs emplettes à l’étranger.

Depuis lors, les Belges ont partiellement retrouvé le goût des achats transfrontaliers, qui permettent, il est vrai, de jolies économies si l’on cible bien ses achats ?

Qu’en est-il, justement, avec la France ?

Sur les mois de juin, juillet et août, les 19 magasins Lidl frontaliers continuent à enregistrer des hausses à deux chiffres pour les spiritueux (+15 %) et pour les vins (+14 %) par rapport à la même période de l’année dernière.

Chez Delhaize, la croissance des ventes de vins des magasins transfrontaliers est de 5 % supérieure par rapport à la moyenne nationale. C’est même 15 % pour les eaux, très prisées des consommateurs se rendant outre-Quiévrain.

Excellent baromètre

Les ventes sont aussi un excellent baromètre de la situation de la pandémie : les magasins Colruyt jouxtant le nord de la France, comme celui d’Erquelinnes, voient leur chiffre d’affaires fortement progresser depuis que la région est passée en zone rouge.