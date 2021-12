Derrière l’inaccessible Gouda, le Comté talonne l’Emmental.

Il fallait s’en douter : le Gouda est et reste le fromage à pâte dure préféré des consommateurs belges : plus de 70 % en consomment régulièrement et 29 % déclarent qu’il s’agit de leur produit favori.

À première vue, le Comté ne fait pas le poids : à peine 23 % des consommateurs en mangent, soit bien moins que l’Emmental (58 %) ou le Cheddar (31 %), selon une étude menée justement pour le compte du Comté.

En termes de préférence, par contre, les cartes sont redistribuées : l’Emmental chute lourdement avec 12 % des suffrages alors que le Cheddar s’effondre totalement (4 %).