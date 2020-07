Quatre techniques de pose différentes

Le crépi est la dernière couche à être posée sur la façade et va donc donner l’aspect extérieur de la maison. Cet enduit final est composé soit d’un mélange de sable et ciment, soit d’un mélange de sable et de chaux soit de crépi plâtre. Une fois le mortier préparé, il y a quatre différentes manières de le poser :

· Le crépi projeté : cette technique traditionnelle où le mortier est directement projeté sur la façade, donne une apparence rugueuse et brute à la façade.

· Le crépi gratté : plus moderne, cette pose convient parfaitement aux maisons contemporaines. Le crépi projeté est aplati afin de rendre la surface un peu plus uniforme.

· Le crépi taloché : ce procédé lisse totalement le crépi et permet une meilleure adhérence à la peinture.

· Le crépi écrasé : le mortier est d’abord pulvérisé sur la façade avant d’être écrasé. Il s’agit d’une technique assez rapide mais moins résistante à la pollution.

Une large gamme de couleurs

L’un des grands avantages du crépi est qu’il peut se recouvrir d’une large palette de couleurs. Une fois le mortier appliqué, il est temps de penser à la peinture qui va venir habiller votre crépi.

Les teintes claires et naturelles comme le blanc cassé ou le gris clair sont généralement privilégiées car elles permettent de jouer avec la lumière du jour. En effet, le soleil va plus facilement réfléchir sur une couleur claire.

Si vous êtes sûr de votre coup et que la commune vous donne son accord, vous pouvez tout à fait opter pour une couleur originale : rouge, rose ou encore jaune canari. Gardez tout de même la couleur de vos portes et châssis afin de ne pas basculer dans le fashion faux pas/mauvais goût !

Cette couche de peinture est intéressante car renforce la protection déjà apportée par le crépi face aux intempéries ou à la pollution.

Faites appel à un professionnel

Pour vous garantir de la mise en place correcte et en toute sécurité de votre crépi, il est vivement conseillé de passer par un professionnel en travaux de façades. Grâce à nos services, recevez gratuitement et sans engagement des devis ici. Nous garantissons les meilleurs prix et une remise pouvant aller jusque 40% rien qu’en comparant.

Formulaire à compléter pour recevoir gratuitement et sans engagement des devis :