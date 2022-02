Lors du salon "Wine Paris&Vinexpo Paris" qui s’est tenu cette semaine, une large place a été accordée au "nolo", les boissons en canettes avec peu ou pas d’alcool.

Apparue dans le monde de la bière qui était autrefois servie en cruche ("can" en allemand), la canette de boissons alcoolisées connaît depuis deux ans un essor incroyable. 2021 fut l’année de son apparition sur les marchés européens, 2022 devrait être l’année de sa confirmation. "Aujourd’hui, constate Xavier Leclerc, expert de la grande distribution, tout le monde cherche à faire du chiffre et à relancer le vin. On sort de deux années de crise sanitaire, de déceptions, de fermetures de l’horeca ou des cavistes… cela a entraîné le développement de vins dits à facilité d’accès. Aujourd’hui, la jeune génération n’a en effet pas envie de s’embêter à acheter des bouteilles et d’après les sondages, 85 % des moins de 25 ans seraient prêts à essayer la canette. La génération des 25-40 ans est elle aussi ouverte ouvert à ce type de format parfait pour tout ce qui est vente à emporter par exemple. En effet, pourquoi ne pas ouvrir une canette de vin sur un banc public en mangeant un sandwich ? Si c’est plus difficile pour les tranches d’âge supérieures, les grands ados de la Génération Z, nés en 1997 et 2010, et qui ont 18 ans aujourd’hui, n’hésitent pas à ouvrir une canette, que ce soit une bière ou autre chose. Ce n’est pas l’avenir du vin, mais c’est un moyen d’accès pour la jeune génération. Et cela peut aller très vite dans l’horeca aussi : au Royaume-Uni, certains proposent près de 900 références en canette !"