Les chips, ce mets dont on devrait se passer, mais dont la dégustation frise souvent la boulimie tant on ne sait pas s’arrêter à un seul. Quand on aime le goût évidemment.

D’année en année, les producteurs tentent de trouver de nouvelles recettes, et Lay’s vient de frapper un drôle de coup. Cette fois, c’est le goût d’un… restaurant qui s’invite dans les paquets de la marque, via une collaboration avec KFC, Subway et Pizza Hut. “Lay’s s’est associée aux chaînes de restaurants les plus appréciées au monde pour vous offrir une délicieuse expérience à la maison. Nous avons transformé les plats emblématiques de Pizza Hut, KFC et Subway en délicieuses chips croustillantes qui vous mettront l’eau à la bouche”, promet Lay’s sur son site internet. “Et ce n’est pas tout ! À partir du 1er mai, nous proposons une promotion spéciale : à l’achat d’un pack promotionnel Lay’s Restaurant Flavours, vous recevrez un deuxième repas gratuit dans l’un des trois restaurants partenaires de votre choix. Gardez donc un œil sur notre site Internet, car à partir du 1er mai, vous pourrez réclamer votre deuxième repas gratuit en utilisant le code unique figurant au dos du pack.”

Mais où trouver ces paquets spéciaux ? “Lay’s Restaurant Flavours est disponible dans la grande majorité des supermarchés aux Pays-Bas et en Belgique à partir du lundi 19 avril.”

Enfin, cette offre est valable en Belgique, du 1er mai au 31 octobre 2021, jusqu’à épuisement du stock. A consommer avec modération, bien entendu.