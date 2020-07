Des vacances à la mer du Nord, cela permet immanquablement une économie sur le trajet, voire le logement quand on connaît un propriétaire ou un bon plan. Mais le coût de la vie est bien plus élevé qu’en Espagne ou en Italie.

Et les prix varient même d’une station à l’autre. Que l’on se trouve à Knokke, Blankenberge, La Panne ou Ostende, les prix peuvent varier d’une dizaine d’euros pour un même plat. Nous avons fait le test sur deux plats phares de la Côte, la traditionnelle moule-frite et le duo de croquettes aux crevettes (voir les prix moyens par ailleurs) et les résultats sont parfois très différents à seulement quelques kilomètres de distance, avec un grand écart entre un restaurant affichant 16,20 euros à La Panne, contre 29 euros à Ostende ! Et même si des bons plans existent, par exemple passer la frontière pour aller à Sluis, aux Pays-Bas, il va sans dire que manger au restaurant le long de la digue n’est pas bon marché. Jean-Claude De Geyter en a fait l’expérience lors d’un récent séjour à Ostende. (...)