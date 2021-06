L’an passé, on en avait entendu parler comme d’une curiosité américaine qui faisait doucement sourire : quoi, la tendance là-bas, c’était de l’eau… alcoolisée et légèrement fruitée ? Cette année, le hard seltzer, boisson rafraîchissante, pétillante, contenant un léger taux d’alcool (mais moins que la pils) débarque massivement en Belgique dans les supermarchés et même les bars et les terrasses de l’été.

La tendance est forte partout en Europe et s’explique par "un mode de consommation plus conscient, avec moins de sucre, moins de calories, moins d’alcool : les gens cherchent des alternatives aux anciennes boissons sucrées", estime Florien Deleersnijder, qui travaille pour White Claw, la marque phénomène aux États-Unis qui a réellement lancé le hard seltzer en 2019 et qui est arrivée début de cette année en Belgique. Les canettes White Claw proposent 3 goûts différents mais toutes ne contiennent que 4,5° d’alcool. Un alcool qui provient de la fermentation du sucre de canne et du malt. Résultat : une canette contient 28 calories pour 100 ml, 1,5 fois moins que la bière et 2,5 fois moins que le vin rosé…

(...)