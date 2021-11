Ce numéro spécial de la revue L’amateur de Cigares décerne chaque année ses coups de gueule ou coups de cœur sur les vitoles de la Havane

Le Havanoscope, c’est essentiellement le fruit d’un travail de bénédictin de six juges (dont une femme) qui ont dégusté et échangé leurs impressions sur plus de 200 cigares issus de ce terroir au-dessus du lot qu’est Cuba. Un travail refait chaque année parce que le cigare, comme le bon vin, vit et évolue en fonction de son vieillissement et sa maturation.

Pour chaque cigare testé, le comité de dégustation attribue, outre des coups de cœur ou des coups de gueule, de une à cinq bagues (médiocre, moyen, bon, excellent, exceptionnel) en fonction de paramètres bien précis comme l’aspect visuel, la combustion, les arômes découverts, mais aussi de son évolution par rapport à l’année précédente. Et là, malgré une année 2021 très difficile pour l’île de Cuba sur le plan sanitaire, on peut dire que la qualité reste au rendez-vous.

(...)