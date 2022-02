Cette année, la Saint-Valentin de la célèbre maison Marcolini est placée sous les délicieux auspices de la fraise, "travaillée en confiture, en coulis, en fraises séchées", explique celui qui a été sacré Meilleur pâtissier du monde 2020. Du chocolat blanc, des pralines fondantes et douces, des cœurs, de la toile de Jouy, un vrai petit festival en rouge et blanc que l’on doit au Japon. Source d’inspiration sans fin du chocolatier bruxellois, qui y allait environ trois fois par an ces dernières années. "J e devais y être le 10 février pour présenter mes créations à l’ambassade de Belgique mais le Japon est fermé jusqu’au 8 mars", regrette-t-il. Il aurait pu y profiter de la pleine saison des fraises là-bas, ces "rubis des jardins" dont les Japonais sont totalement fous.