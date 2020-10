C’est dans un contexte particulier que la 21e édition de l’élection du jouet de l’année s’est tenue hier, mais ce n’est pas pour autant que le dynamisme du secteur en a été entaché. Une fois de plus, Véronique Maes, l’organisatrice, a réussi à fédérer l’ensemble des acteurs du secteur pour livrer un palmarès de 11 lauréats misant beaucoup sur ces distinctions pour attirer l’œil et séduire les enfants (et leurs parents). Et si, comme le soulignait Frédéric Henrotte, CEO de Fox&Cie, les Belges n’ont jamais autant épargné qu’en ces temps de crise, craignant des lendemains difficiles, ce n’est assurément pas au détriment de l’achat de jouets pour gâter leurs enfants.

(...)