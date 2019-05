Noël, Pâques ou même nouvel an chinois, autant d’événements que les grandes surfaces utilisent pour pour attirer leurs clients. Mais visiblement, le ramadan ne fait pas recette chez nous. En effet, la période la plus importante du monde musulman a commencé cette semaine, et pas de trace de promotions ou recette dans les folders de nos grandes surfaces, à part chez Spar. L’enseigne propose une recette spéciale rupture du jeûne ainsi qu’une promotion sur les dattes. Une discrétion qui tranche avec nos voisins français.(...)