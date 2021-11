La 33eme édition du World Cheese Awards avait lieu ce mercredi. Rassemblant plus de 4 000 fromages inscrits, originaires de 40 pays à travers le monde, la compétition se veut le nec plus ultra en matière de fromage.

C'est un fromage espagnol, appelé Olavidia et vendu sous le nom "Quesos y Besos" (soit "Fromages et Baisers"), qui a décroché le titre de meilleur fromage au monde cette année, au terme d'une compétition serrée. Il a en effet obtenu 103 voix, juste assez pour dépasser le fromage français de la Fromagerie Berthaut de France, qui avait 98 voix et était en tête jusqu'à la fin du concours.

"Nous sommes une petite fromagerie modeste", a déclaré Silvia Pelaze, le producteur du fromage gagnant qui habite une ville du sud de l'Espagne. Sa fromagerie ne compte en effet que six employés.

Une tomme grise de chèvre au bleu, issue des Pays-Bas, a su quant à elle se hisser à la troisième position du classement.

La Belgique récompensée

Mais notre plat pays n'a pas à rougir ! En effet, un fromage belge a été récompensé dans la catégorie "meilleur nouveau fromage": le Postel Reserve, produit par Passendale.