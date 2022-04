Quelle ardeur cet Ardent ! Le pastis belge de Sprimont-Liège vient en effet de rafler au nez des Français et autres concurrents internationaux la médaille d’or au concours international de Lyon. La troisième dans un concours mondial puisque ce spiritueux avait volé la vedette au concours mondial de Bruxelles en 2021 et à l’International Trophy de Francfort en 2020. Edouard Noblesse avoue bien volontiers que " remporter cette récompense dans le pays d’origine du pastis, est vraiment gratifiant ". Et que cette reconnaissance honorifique est toujours bienvenue pour un anisé saisonnier.

Ce pastis titre 45°, un niveau d’alcool obligatoire pour obtenir l’appellation de "Pastis de Marseille". Lorsque les frères Noblesse reprennent en 2017 la distillerie-liquoristerie familiale de Sprimont, disparue après la Deuxième Guerre mondiale, ils entendent bien renouveler le genre et laisser s’exprimer leurs goûts, leurs envies, tout en gardant les bases des recettes et procédés de l’entreprise fondée par leur arrière-arrière-grand-père.

© D.R.

L’anisé d’Édouard et Guillaume Noblesse est donc "certifié bio et grandement rafraîchissant, entièrement produit artisanalement dans nos ateliers de Sprimont - Liège selon le savoir-faire de notre entreprise familiale fondée en 1882", explique Édouard. Dans ce concours à l’aveugle, il a reçu la belle note de 87/100. Pour le patron distilleur, "c’est la qualité de l’Ardent qui a dû faire intrinsèquement la différence. Il allie la fraîcheur et une certaine présence végétale et épicée à l’anis et à la réglisse qui est l’ADN du pastis". On y retrouve ainsi une dizaine de plantes comme l’armoise, la coriandre, la cardamome, l’angélique, etc., qui apportent un "doux et fin mélange qui plaît aux palais des connaisseurs comme à ceux des néophytes par rapport à des marques industrielles".

La distillerie Noblesse produit aussi du Pastis Noblesse pour Colruyt et de l’Amaretto Noblesse qui a aussi été distingué à Francfort et Bruxelles en 2020.E.W.