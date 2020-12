Dans la grande distribution, les repas de fêtes débutent traditionnellement bien avant les réveillons. Cette année encore, aussi particulière soit-elle, les mets festifs prennent déjà place dans les rayons. Et même si les consommateurs ne peuvent se réunir autour de grandes tablées, ils n’entendent pas bouder la tradition des tables de fêtes. Au contraire, ils se mettent davantage aux fourneaux. "Nous prévoyons que cette année, les gens cuisineront davantage, souligne Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt. D’une part, parce qu’il y aura des célébrations en petits groupes et, d’autre part, parce que les gens sont maintenant habitués à cuisiner davantage eux-mêmes (depuis le confinement). Certains clients cuisineront eux-mêmes l’ensemble du menu de A à Z, d’autres utiliseront davantage du "prêt-à-cuire" (comme les légumes précoupés par exemple) et d’autres encore utiliseront les menus prêts à l’emploi que nous proposons (qu’il vous faudra encore réchauffer à la maison)."

Avec le confinement, les Belges ont retrouvé le goût de cuisiner et optent aussi pour une alimentation plus saine. "Pour les fruits et légumes, l’objectif est de disposer d’un stock suffisant dans le magasin, afin que les clients trouvent toujours ce dont ils ont besoin. Nous pensons surtout aux classiques comme les champignons et les chicons, qui se portent toujours bien pendant la période de fin d’année ."

Des dindes plus petites ou découpées

Les aliments surgelés sont de plus en plus populaires. "Nous constatons que cette tendance se renforce fortement. Les produits les plus populaires sont les fruits et légumes, mais aussi le poisson, les snacks, les glaces… Nous prévoyons également cette tendance pour la fin de l’année."

Cette tendance à se mettre aux fourneaux est confirmée chez Delhaize. "Et même en petit comité, la dinde sera bel et bien sur la table. Nous proposons différents calibres de dinde (2 kg - 3 kg, 3,6 kg - 4,5 kg et 4,6 kg - 5,5 kg). Il y en a donc pour tout le monde. Les familles nombreuses et les plus petits ménages. Selon une étude que Delhaize a réalisée sur un échantillon d’un peu plus de 1 000 Belges, la dinde reste malgré le contexte le premier repas que les gens prévoient de préparer pour les célébrations de Noël."

Même son de cloche chez Carrefour. "La dinde est une tradition, et malgré les restrictions beaucoup de cellules familiales se composent de 4 ou 5 personnes ou plus au sein du même foyer. Une dinde de 3,5 kg se mange bien à partir de 4 personnes. Et il y a parfois des restes, qu’on finit le lendemain en famille", indique Siryn Stambuli, porte-parole de Carrefour.