La seconde phase du déconfinement a été présentée ce jeudi par les autorités françaises.

Beaucoup de points à l’ordre du jour, dont un sur les parcs d’attractions et de loisirs. Bonne nouvelle pour nos voisins, tous les parcs situés dans les zones vertes pourront rouvrir dès le 2 juin. On pense notamment au Parc Astérix, au parc Spirou, au Puy du Fou. Les deux derniers cités attendront pourtant respectivement les 20 et 11 juin pour accueillir du public. D’autres parcs en zone verte comme Nigloland ou le Futuroscope n’ont pas encore communiqué sur leur date de réouverture.

Et s’il y a un parc qui intéresse le plus grand nombre, c’est bien Disneyland Paris. Situé à Marne-la-Vallée et donc en zone orange, il faudra attendre au minimum le 22 juin pour pouvoir retrouver le monde de Mickey et de ses amis.