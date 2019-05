La fête des mères et le parfum, c’est une combinaisaon gagnante. La mémoire olfactive joue à plein et souvent, on oublie jamais le parfum qu’utilisait sa maman quand on était petit. Alors lui offrir un flacon de son parfum préféré, c’est penser à un cadeau avec finalement un supplément d’âme. Qui a l’avantage en plus d’être facile à se procurer ! Tanguy De Ripainsel, General Manager de Planet Parfum confirme : " La fête des mères pour nos parfumeries c’est clairement un des moments les plus importants de l’année. Il y a Noël et ensuite, c’est la fête des mères."

(...)