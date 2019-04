Le concept peut paraître gadget mais est tout de même une bonne alternative.

Avec le mois de mai qui pointe le bout de son nez, il est temps de penser à la période des communions, mariages ou autres fêtes traditionnelles. Pour organiser tout cela, chacun y va de sa petite touche personnelle pour accueillir au mieux ses convives. Entre décorations, menu hors du commun ou animations en tous genres, il y a de quoi faire pour marquer les esprits.

Et la grande mode de ces dernières années, c'est le photobooth. Ce photomaton nouvelle génération qui permet à chacun de se faire tirer le portrait durant la soirée. On en retrouve beaucoup dans les bars ou les boites de nuit pour garder un souvenir, parfois trouble, d'une bonne soirée, et la mode débarque donc aussi dans les mariages et les communions.

De quoi remplacer un photographe ? Pas vraiment. On peut plutôt parler de complément. "Pour mon mariage, j'ai choisi ce concept car il est vraiment tendance et que cela amène une bonne ambiance avec des décorations et des objets fun, explique Olivier qui a prévu le coup pour son mariage qui se tiendra courant mai. Mais surtout, c'est un moyen d'avoir quasiment tous nos convives en photos le jour J, c'est qui n'est pas forcément le cas avec un photographe."

Un professionnel a plutôt tendance à se concentrer sur les mariés, et c'est normal. "Notre photographe fera environ 5.000 photos le jour de notre mariage, mais ne choisira au final que les 150 plus belles à ses yeux. Un photomaton permet donc de compléter l'offre."

Sympa et utile, donc. Mais à quel prix ? Dans ce cas, il faut compter 350 euros pour un service comprenant l'installation, les photos à imprimer, un design sur mesure qui correspond au thème choisi, mais aussi un service d'urgence. Par rapport au prix d'un photographe (de 1.000 à 2.500 euros en moyenne), il y a de quoi se laisser tenter pour garder les meilleurs souvenirs et apporter une touche moins conventionnelle.

Plus largement, beaucoup d'offres existent pour ce type de location, avec des formules plus ou moins chères en fonction de la machine et des services rendus. En cherchant un peu sur le net, les prix varient d'une petite centaine d'euros à plus de 600 euros. Il y en a donc pour tous les portefeuilles et surtout de quoi amuser petits et grands.