La France va durcir le ton, et le marché belge doit aussi s’y adapter.

Depuis plusieurs années, la chasse au plastique est lancée dans les grandes surfaces et tous les magasins du royaume. Après les sacs à usage unique qui ne sont plus donnés gratuitement, et même parfois plus disponibles du tout, il est l’heure de réduire au maximum tous les emballages. Plusieurs règles ont ainsi été mises en place au niveau européen, et adaptées par chaque pays. En France, les emballages des fruits et légumes "courants" (pommes, poires, pommes de terre…) seront interdits pour tout paquets de moins d’un kilo et demi dès le 1er janvier. En Belgique, on n’y est pas encore, mais ce qu’il va se passer de l’autre côté de la frontière aura vite un impact chez nous, notamment du côté des producteurs. " Pour les légumes, nous avons très peu d’exportations vers la France, rappelle Claire Olivier, directrice du centre interprofessionnel maraîcher. L’impact sera donc limité pour nos producteurs, mais cela ne veut pas dire que rien n’a changé ces dernières années. Ceux qui travaillent avec les grandes surfaces ont ainsi dû s’adapter à leur demande, notamment pour tout ce qui est bio. "

En outre, la réflexion est déjà grande à ce sujet en Belgique, et une nouvelle loi ne ferait qu’accélérer le mouvement. "La solution idéale et la plus facile sur papier serait de supprimer totalement le plastique, mais cela poserait problème pour certains produits trop fragiles pour le carton ou le vrac."

Du côté des producteurs de fruits, principalement les pommes et les poires, les règles françaises vont avoir un impact plus important.