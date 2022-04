Pour les North Sea Chefs, les stars du printemps viennent de la mer du Nord.

La mer du Nord a aussi ses saisons ! De mars à juin, les meilleurs poissons et crustacés du printemps sont originaux.

L’association North Sea Chefs fait le point régulièrement avec ses membres et les pêcheurs pour sensibiliser le public à la pêche en mer du Nord et attirer l’attention sur des espèces de poissons méconnus et mal aimés. Car la mer du Nord est riche de diversité : il y a 53 espèces de poissons qui y vivent. Pourtant, en Belgique, la majorité du poisson consommé provient toujours de l’étranger : 42 % des produits de la pêche importés proviennent de l’extérieur de l’Union européenne… Voici de quoi vous donner de nouvelles idées…