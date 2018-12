Malgré les nombreuses campagnes contre le tabagisme et l’augmentation constante du prix du paquet, le nombre de fumeurs reste très important dans notre pays.

Le Groupe Idewe (plus grand service externe pour la prévention et la protection au travail) a enquêté sur le tabagisme auprès des travailleurs et, s’il ressort que les fumeurs sont moins nombreux qu’en 2011 (- 2,6 %), plus d’un quart des travailleurs belges taquinent encore la clope (27,1 %).

(...)