Originaire de Bruxelles, Maxence, 33 ans, écume les routes du pays à longueur de journée. Son métier de commercial lui impose de faire deux pleins par semaine, parfois trois. "Et en tant qu’indépendant, cela fait mal au portefeuille, très mal, soupire-t-il. Et je ne peux pas faire grand-chose pour limiter mes frais de carburant : j’ai besoin de ma voiture pour aller à la rencontre de mes clients."

Ce qui insupporte le plus Maxence, c’est lorsqu’il calcule ce qu’il paie vraiment comme carburant et ce qu’il paie en taxes et en accises. "À chaque plein que je fais, c’est l’État qui s’enrichit un peu plus."

Pour mieux comprendre sa réflexion, il faut connaître comment est fixé le prix des carburants en Belgique. Celui-ci est constitué de cinq grands éléments : le prix du produit à la sortie de la raffinerie ; les marges et coûts de distributions ; la cotisation Apetra censée permettre à l’État de conserver un stock pétrolier minimal ; les accises (prix fixe) et la TVA de 21 %.