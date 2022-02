Sans doute avez-vous remarqué que le prix de votre paquet de café s’est envolé ces derniers temps. Et pour cause : "Les prix du café ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans. Le cours de l’Arabica a plus que doublé depuis le début d’année tandis que celui du Robusta s’est rapproché de son plus haut niveau depuis 2011", soulignait fin décembre le site Les marchés, le média de l’alimentaire.