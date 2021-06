Professeur au sein de l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain, Alfred Bernard confirme la toxicité des nitrites et nitrates introduits, sous forme d’additifs, dans notre alimentation. "Certains de ces produits sont ajoutés sans avoir aucune valeur nutritive, confirme cet expert reconnu en toxicologie. Ils sont ajoutés uniquement pour la coloration et parfois, comme acidifiant. Et ils peuvent malheureusement générer la formation de cancers lorsqu’ils sont ingérés de manière excessive."

Mais les nitrites ne sont pas les seuls à être pointés du doigt. Le dioxyde de titane, par exemple, utilisé dans les dentifrices et certains aliments, n’apporte rien d’autre qu’une coloration blanche au produit, mais peut provoquer des cancers s’il est utilisé à haute dose...