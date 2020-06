La crise du coronavirus a durement touché le monde de l’Horeca mais il a aussi permis aux chefs de réfléchir sur leur métier, leurs envies, leur avenir. Christophe Hardiquest, à la tête du doublé étoilé Bon Bon à Bruxelles, a décidé de tenter une aventure annexe. Dans le même splendide établissement de l’avenue de Tervuren.

Du dimanche au mardi, trois jours par semaine donc, il confie désormais les clés de sa cuisine à une autre équipe interne pour un nouveau projet : le Bon Bistro. Au menu : ardoises, pichets de vins et corbeilles de pains pour une cuisine de terroir plus simple mais tout aussi savoureuse. Derrière les fourneaux : Adrien Cunnac, son second depuis huit ans et, en salle, Hugo Traineau actif en salle depuis 4 ans chez Bon Bon.

Bienvenue à ce nouveau concept à découvrir sur www.lebonbistro.com