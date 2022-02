Situé à deux pas du théâtre de la Monnaie, derrière une façade ne laissant pas présager de la grandeur des lieux, le restaurant Ricotta et Parmesan peut se targuer d’approcher le demi-siècle d’existence sans prendre une ride.

Dès la porte poussée, c’est l’effervescence. Le maître de salle vérifie votre réservation, plus qu’indispensable si vous souhaitez y dénicher une table un samedi soir. Les serveurs sont aux petits soins : chacun ayant sa tâche de la prise de commande au service. Vous l’aurez compris : ici, il faut que ça roule pour assurer un service à quelque 130 clients répartis au travers des trois salles réparties sur trois maisons différentes. La clientèle, mêlant touristes et locaux de sortie, est majoritairement jeune. Même si le menu enfant est offert (un plat de pâtes ou une pizza et un dessert), l’antre à la décoration de trattoria italienne n’est assurément pas le lieu où célébrer les 80 ans de grand-mère.

Du côté de l’assiette, le décor trouve écho d’une cuisine traditionnelle, simple mais goûteuse. La carte a de quoi donner le tournis avec ses 15 sortes de pâtes que le client accompagne de la sauce de son choix parmi 25 recettes. Depuis 2014, l’établissement dispose également d’un four à bois permettant de réaliser de généreuses pizzas tout aussi authentiques. Patron des lieux, Renaud Waeterloos connaît bien évidemment la recette du succès. La formule séduit et Ricotta et Parmesan ne désemplit pas, voyant parfois trois services occuper certaines tables les soirs les plus animés. À l’apéro, ces joyeuses tablées débutent généralement par une planche à partager (14,20 €/p) ainsi que de délicieuses focaccias (5 €). Outre les pâtes (15 à 20 €, en moyenne) et les pizzas (entre 9,50 € et 18,90 €), on retrouve une belle sélection d’entrées et de plats traditionnels tels que les escalopes, vitello tonnato et autres risotto.

Une partition connue, mais maîtrisée et très… prisée de joyeux fêtards qui n’hésitent pas à pousser la porte des lieux jusque tard dans la soirée.

> L'adresse: Ricotta et Parmesan, rue de l’Écuyer, 31, 1000 Bruxelles, 02/502.80.82