Si vous avez l’habitude de faire vos courses de l’autre côté de la frontière, vous aurez certainement remarqué que les promotions sur les produits festifs étaient nettement moins nombreuses durant les dernières fêtes de fin d’année. Et pour cause, de nombreux fabricants ont été victimes de la loi Egalim, ne leur permettant pas de réaliser plus de 25 % de leur chiffre d’affaires via des produits en promotion. Pour certaines marques, c’est un réel manque à gagner. Les petites et moyennes entreprises ont été les premières à en faire les frais, certaines ayant vu leur chiffre d’affaires chuter de 50 %. Avec, de surcroît, un effet domino sur les producteurs, eux aussi victimes alors qu’ils devaient être les grands bénéficiaires de cette loi.

En imposant à la grande distribution de pratiquer un minimum de 10 % de marge bénéficiaire, le législateur espérait que les agriculteurs bénéficient d’une meilleure rétribution. Si l’intention paraissait louable, elle était tout aussi naïve. Car, si une part de cette marge a bien atterri dans les poches de certains producteurs, c’est loin d’être le cas pour tous et, en rayons, les prix ont même eu tendance à augmenter de l’ordre de 1,2 %.

(...)