"Pas seulement des outils… Des partenaires de vie". Colin Angle, CEO de iRobot, n’y va pas de main morte lorsqu’il parle de ses robots aspirateurs, alors que l’entreprise présente le Roomba J7+.

Au-delà des “trois lois de la robotique” que reconnaîtront les amateurs de science-fiction, le CEO estime que ses robots doivent respecter les “règles de la maison”. Soit par exemple nettoyer lorsqu’on est absent, prévoir des temps de “calme”, annoncer lorsque les consommables sont usés, etc. Si ce n'est pas la révolution que tente de vendre le dirigeant, ça va tout de même loin dans la personnalisation de ces tâches ménagères.

“L’iRobot Roomba j7 + est un partenaire de nettoyage réfléchi et collaboratif qui offre des performances de nettoyage supérieures à chaque passage. Supporté par iRobot Genius 3.0 et doté de la navigation PrecisionVision, le Roomba j7 + devient plus intelligent à chaque utilisation. Il apprend à parcourir vos sols, se souvient des pièces et des meubles spécifiques, pour concentrer le nettoyage là où c’est nécessaire”, détaille l’entreprise, précisant que le robot peut, si on le désire, commencer le nettoyage lorsque la maison est vide ou lorsqu’un smartphone en particulier – et donc son propriétaire – quitte le domicile et s’arrêter à son retour, pour s’adapter aux besoins des consommateurs.

Une expérience "militaire"

“Les produits conçus pour la maison intelligente ne répondent souvent pas aux attentes des consommateurs lorsqu’ils ne prennent pas en compte les spécificités du domicile, ne peuvent pas apprendre de manière autonome et nécessitent une programmation complexe pour les fonctionnalités de base. Nous prenons en compte que les environnements domestiques et les modes de vie sont uniques et qu’il est important de proposer des produits intelligents et simples d’utilisation, qui fonctionnent de manière plus réfléchie selon des règles de la maison établies par l’utilisateur”, déclare également Colin Angle, qui a fondé iRobot il y a 30 ans. L’entreprise était, à ses débuts, spécialisée dans les robots militaires de déminage, entre autres.

© iRobot

“Le Roomba j7 + avec iRobot Genius offre un plus grand degré de personnalisation, ainsi que de nouveaux automatismes domestiques et la possibilité de devenir plus intelligent au fil du temps. Le robot propose donc une expérience de nettoyage plus intuitive afin que les utilisateurs aient plus de temps pour faire ce qui est le plus important pour eux”, précise-t-il, annonçant qu’un retour du public sera pris en compte pour potentiellement encore améliorer les services du robot.

Le robot est également optimisé pour détecter les déjections animales (solides), les câbles, les petits objets du type écouteurs sans fil, les vêtements, etc.

“Lorsque le Roomba j7 + identifie un danger ou un obstacle, il crée une zone à éviter temporaire autour de celui-ci, le contourne, et envoie une photo à l’application iRobot Home App, via laquelle vous pouvez indiquer au robot le comportement à adopter face à cet obstacle. Vous pouvez également dans l’application indiquer la façon dont le Roomba j7 + devrait gérer de tels obstacles à l’avenir”, tient à préciser l’entreprise américaine, qui, pour information, a réalisé près de 1,3 milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2019.

iRobot précise également que le robot peut s’adapter selon les périodes, augmenter les fréquences de nettoyage lors de la saison de perte de poils des animaux domestiques par exemple, toujours sous le contrôle du propriétaire.

Et pour ceux qui veulent aller plus loin, “la technologie Imprint Link, une exclusivité iRobot, indique au robot Braava jet m6 de passer la serpillière après que le Roomba j7 + a fini de passer l’aspirateur”, glisse encore l'entreprise. Rien que ça.

Enfin, iRobot précise avoir soigné l’esthétique du robot, de la station de vidange des saletés (autonomie des sacs : deux mois environ) qui a été réduite en hauteur pour mieux se glisser sous une table, par exemple.

“Avec la Clean Base, vous pouvez oublier l’aspirateur pendant des mois”, se félicite iRobot.

Au niveau du prix, le robot Roomba j7 est disponible à 749 euros et le modèle avec la station de vidange, le Roomba j7 +, à 999 euros.