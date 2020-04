Les vacances de Pâques sont traditionnellement, pour le secteur du chocolat, l’une des périodes les plus fastes de l’année, avec la Saint-Nicolas et les fêtes de fin d’année. Ce week-end de Pâques, malgré la crise du coronavirus et le confinement qui en a découlé, ne devrait pas déroger à la règle.

S’ils avouent connaître, comme quasi tous les autres secteurs, une période assez délicate avec une baisse allant jusque parfois 80% de leur chiffre d’affaires, les artisans chocolatiers sont toujours actifs actuellement. Objectif : achalander en suffisance les cloches pour qu’elles puissent distribuer les oeufs et autres lapins en chocolats.

Mais en raison des mesures de confinement et de distanciation sociale émises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les chocolatiers ont dû adapter leur méthode de travail.