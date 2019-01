2ememain est plus populaire que jamais, comme en atteste le nombre de visiteurs du site. Tous les mois, la plateforme commerciale accueille 3 200 000 visiteurs uniques.

D’année en année, cette fréquentation progresse de 20 %. Ces visiteurs sont non seulement des vendeurs et acheteurs d’objets de seconde main, mais aussi - et de plus en plus souvent - des personnes en quête de nouveaux produits, proposés par des vendeurs professionnels.

Leur caractéristique commune : tous sont à la recherche du meilleur deal ! Pour chacun d’entre eux, cette "affaire en or" est différente : certains recherchent un objet rare, d’autres veulent préserver la planète, et d’autres encore souhaitent obtenir le meilleur prix ou arrondir leur fin de mois en vendant un objet qu’ils n’utilisent plus.

"2ememain est la plateforme commerciale belge la plus visitée. Ce qui fait notre force, c’est le fait que nos visiteurs ont vraiment l’intention d’acheter, explique Petra Baeck, head of marketing de 2ememain. Cet atout attire les particuliers qui désirent vendre, mais aussi les vendeurs professionnels, qui font de plus en plus appel à notre plateforme. Une étude interne révèle que nos visiteurs apprécient qu’on leur propose aussi des produits neufs, pour autant que notre offre reste pertinente. Grâce à nous, ils peuvent instantanément comparer le prix d’un article neuf et du même objet en seconde main, puis choisir l’un ou l’autre sur notre plateforme."

À l’heure actuelle, plus de 65 % des visites du site se font au départ d’un appareil mobile, le plus souvent via l’application Apple ou Android. "La disparition du ‘.be’ dans notre communication est la conséquence logique de cette évolution", conclut Petra Baeck.