Au nord du pays, bol.com et ses quelque 23 millions d’articles proposés par ses 34 000 commerçants partenaires dont 3 700 Belges, sont déjà bien implantés. Mais avec une plateforme restée jusqu’à ce 31 août uniquement dans sa version néerlandophone, il débarque avec un train de retard sur Amazon et d’autres acteurs sur le marché. Le site bol.com reste d’ailleurs, quant à lui, toujours en néerlandais puisque le groupe n’a décidé de proposer une version francophone de son offre que via une application disponible sur Android et iOS.

Pour bol.com, il s’agit d’enfin s’adresser réellement au marché du sud du pays, même s’il était déjà possible de commander en ligne, à condition de se débrouiller dans la langue de Vondel.

Tout comme Albert Heijn, il entend aussi profiter de ses synergies avec le groupe Delhaize, dont 58 enseignes disséminées sur le territoire francophone serviront de point d’enlèvement. Les clients de l’enseigne au Lion ont d’ailleurs reçu un code de réduction (7,50 €) par mail.

La force de bol.com réside avant tout dans sa large offre, riche de quelque 23 millions de références (15 millions sur l’application en français, abstraction faite des produits purement destinés au marché néerlandophone comme des livres ou produits dont la notice n’est pas disponible en français).

Mais est-ce pour autant le concurrent qui va détourner le client de ses habitudes auprès d’Amazon ou des commerçants tels que Vanden Borre, Krëfel ou MediaMarkt ?

Parmi les millions d’articles disponibles sur bol.com, il n’est bien entendu pas possible de proposer le meilleur prix sur l’ensemble de l’assortiment. Nous nous sommes penchés sur quelques produits, principalement dans le domaine de l’électronique afin de déterminer qui est réellement le moins cher.

(...)