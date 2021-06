Installé au cœur du quartier du cimetière d’Ixelles, grouillant de bars et restaurants, le Sogno d’Italia a su s’imposer comme une valeur sûre. On y vient entre collègues à midi, que l’on se contente d’une pizza ou d’un lunch, aussi bien qu’en famille ou entre grandes tablées pour des repas plus animés en soirée. La crise du coronavirus n’a pas entamé la bonne humeur des serveurs, toujours aussi serviables à l’image d’Adolfo, figure emblématique de cette équipe aussi chaleureuse que la cuisine qu’on y sert est goûteuse et généreuse.

La large carte de pizzas permettra à tout le monde d’y trouver son bonheur tandis qu’une grande variété d’escalopes, autre spécialité de la maison, permet de varier les plaisirs à chaque visite. L’osso bucco ravit aussi les amoureux de ce plat typique tandis que les amoureux de la mer ne seront pas en reste avec une sélection de poissons (soles, lotte, turbotin) plutôt qu’une carte à rallonge trahissant le recours aux surgelés.

Le chef rivalise aussi d’ingéniosité pour proposer des suggestions de saison haussant encore le niveau de l’assiette sans plomber l’addition. Des pizzas et plats de pâtes à moins de 15 € pour la plupart, des escalopes et plats de viande entre 17 et moins de 30 €, c’est un sans-faute rapport qualité-prix

Côté cave, un large éventail de flacons issus de la Botte qui démarrent à moins de 20 € pour la bouteille du patron et dont la majorité oscille entre 26 et 50 € et quelques vins d’exception qui valent la poignée d’euros de plus.

Covid oblige, c’est en terrasse que le Sogno d’Italia a repris du service avant la réouverture programmée de la salle pour le 9 juin prochain. Avec un espace l’avant et une salle beaucoup plus vaste à l’arrière, le Sogno d’Italia sera ainsi en mesure d’assurer un service covid-safe pour le plus grand bonheur de ses nombreux habitués. Cerise sur le gâteau, dans un quartier où les terrasses ont envahi la chaussée, le resto dispose de son propre parking, gratuit !

Sogno d’Italia

428, chaussée de Boondael

02/647.12.26

www.sognoditalia.be