Depuis avril dernier, le Téléshopping, émission culte de téléachat, n’appartient plus au groupe TF1. Anciennement actionnaire à 100 %, la première chaîne n’a plus qu’un contrat de diffusion avec le programme désormais propriété d’une société indépendante. Ce changement, qui se traduit notamment par la modification du logo du Téléshopping, moins étiqueté TF1, fait partie des nombreuses évolutions auxquelles le programme a dû faire face pendant ses 33 ans d’existence, une longévité qui est exceptionnelle en télévision. Comment le format a-t-il évolué depuis les années 80 et l’utilisation du minitel ? Comment survit-il aujourd’hui face aux puissants sites d’e-commerce ? Jérôme Villard, PDG de Téléshopping, a répondu à nos questions lors d’une visite des studios parisiens de l’émission.

Entre 12 et 15 millions de téléspectateurs chaque année

Contrairement à d’autres programmes, le Téléshopping ne peut pas compter sur la fidélité des téléspectateurs. "Les gens ne regardent pas l’émission tous les matins. Ils tombent souvent dessus par hasard. Ils regardent quelques minutes d’émission, sont intéressés par un produit ou l’autre et ont le réflexe de commander", explique Jérôme Dillard qui ajoute que "chaque année, il y a 12 à 15 millions de téléspectateurs qui regardent le Téléshopping au moins une fois".

Si le concept avait vieilli, les clients d’aujourd’hui seraient ceux d’il y a 30 ans. "Puisque notre audience de l’époque tournait autour des 50 ans, on se retrouverait avec des téléspectateurs qui ont environ 80 ans." Heureusement, le concept s’est adapté à l’évolution, ce qui lui a permis de correspondre à la génération suivante. "Aujourd’hui, nos clients sont encore âgés d’environ 50 ans. Ce sont majoritairement des femmes vivant dans des petites villes, à la campagne ou en banlieue." "Comme à l’époque, on ne peut pas prévoir ce que sera notre public dans 30 ans", continue le PDG.

Des produits venant principalement de PME françaises

L’équipe du Téléshopping choisit ses produits de trois manières différentes : en se baladant dans les salons du monde entier, en rencontrant les fournisseurs qui leur proposent des produits finis ou semi-finis, ou en "furetant le nez au vent", comme le dirait Jérôme Dillard, c’est-à-dire "en feuilletant les magazines et en surfant sur la Toile".

Ce qui fait toutefois la force, encore aujourd’hui, du Téléshopping, c’est le caractère exclusif de ses produits. Ceux-ci viennent principalement de PME françaises. "On travaille avec des gens qui ont eu une idée un jour et qui ont développé leur produit en y mettant toutes leurs économies. Si ce produit nous intéresse, on le met à l’antenne. On voit si ça fonctionne. Si, c’est le cas, on continue à le proposer dans l’émission. Si pas, on abandonne."

Chaque année, les chefs de produits voient 2000 produits, 200 sont proposés aux équipes du Téléshopping et 100 sont finalement sélectionnés pour être présentés à l’antenne.

Une histoire est alors racontée pour vulgariser au mieux les produits, parfois complexes. "Nos équipes testent les produits sélectionnés et imaginent des explications qui permettront aux téléspectateurs de comprendre comment fonctionne le produit. C’est, par exemple, comme cela qu’il y a des années, nous possédions environ 10 % de parts de marché de la webcam en France. À l’époque, les gens ne savaient pas trop ce que c’était et comment s’en servir. Dans le Téléshopping, tout était expliqué, sans jargon."

Parmi les best-sellers du programme, on retrouve le Barrage à insecte ou encore le canapé modulable.

Le Téléshopping face aux géants américains de l’e-commerce

Cette recherche de produits exclusifs différencie le Téléshopping des Amazon et autres géants américains de l’e-commerce. "C’est notre seul moyen de maintenir une activité face à eux. Ils ont un pouvoir de négociation qu’on n’a pas et des fournisseurs qui seraient capables de nous écraser sous leur poids de puissance d’achat", souligne le PDG.

Les multiples moyens de communication du Téléshopping font également sa force face à ces mastodontes. "À la différence d’Amazon, le Téléshopping est une émission télévisée. C’est un moment de spectacle, de distraction, continue Jérôme Dillard. De plus, nous possédons une boutique Téléshopping qui permet aux téléspectateurs de manipuler les produits présentés à l’antenne. Cela permet aussi aux plus réticents de ne pas donner le numéro de leur carte bleue sur un site Web."

Une chaîne 24 heures, l’idéal pour le format

Si depuis 1987, le nombre d’heures de diffusion du Téléshopping a augmenté, celui-ci est toutefois toujours limité. Comparée aux autres marchés européens, la France ne possède pas de chaîne 24 heures qui pourrait être bénéfique pour le format du téléachat. "Chaque année, je pose ma candidature pour en obtenir une fréquence mais en vain…", dit Jérôme Dillard qui espère qu’un jour, son objectif sera atteint et profitera à l’émission.

