Nouvel épisode de notre série de tests conso. Pour rappel, nous testons chaque semaine des produits en vente dans les cinq chaînes de supermarchés (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Carrefour) en comparant les grandes marques aux "produits blancs" ou marques distributeurs. La note finale pour chaque produit est sur 20 points : 2,5 points pour l’aspect du packaging, l’aspect du produit, la valeur nutritionnelle et la lisibilité de l’étiquette, et 5 points pour le goût et le rapport qualité-prix. Cette semaine, c’est au tour des petits-beurre d’être examinés. À noter que nous n’avons trouvé le produit Delhaize qu’en version bio.

Aspect du packaging : Lu reste la référence pour les yeux au niveau des petits-beurre, avec un packaging qui n’a que très peu évolué au fil des années. Delhaize parvient tout de même, sans copier, à collecter plus de points de la part de notre panel. Carrefour mérite aussi une belle cote, avec un paquet plein de soleil. Pour les trois autres, on a regretté soit un manque d’ambition (Colruyt), soit un packaging démodé et terne (Lidl et Aldi).

