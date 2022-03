Les ventes ont explosé, et Decathlon a ouvert un nouveau service de réparation.

Effet de mode ou effet du confinement ? Peut-être un peu de deux. Quoi qu’il en soit, les trampolines ont un succès grandissant auprès des familles belges. Les parcs indoor où l’on peut passer une journée en famille sont de plus en plus nombreux et ont peut-être joué un rôle dans cette mode, eux aussi. En tout cas, les trampolines poussent comme des champignons dans les jardins, et prennent toutes les formes.