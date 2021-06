Ce système des titres-services, qui existe depuis 2004, avait pour objectif de réduire le travail non déclaré d'une part et d'augmenter le nombre de personnes peu qualifiées travaillant d'autre part. Des chercheurs de l'université louvaniste ont effectué une analyse des titres-services sur la base de données et d'enquêtes approfondies.

"Nous constatons que cette politique a été très efficace", analyse le professeur Stef Adriaenssens de la KU Leuven. "Nos recherches montrent que les titres-services ont permis de réduire de moitié le travail non déclaré." Les personnes qui travaillent encore au noir sont principalement celles qui ont établi une relation de travail personnelle et à long terme avec leur employeur. L'enquête montre également que la satisfaction à l'égard de "leurs" travailleurs non déclarés est élevée. Par conséquent, il est probable que ces personnes continueront à travailler sans le déclarer.

Les enquêtes ont en outre montré que les gens sont effectivement prêts à payer un supplément pour des prestations respectant la législation. Les personnes qui paient actuellement leurs travailleurs au noir indiquent également qu'elles souhaiteraient passer aux titres-services si ces derniers veulent déclarer leurs activités. "Nous nous attendons donc à ce que le travail non déclaré diminue encore plus avec le temps, par exemple dans le secteur du nettoyage ou du repassage. Il semble que le travail au noir y sera progressivement supprimé."