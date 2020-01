Les boulangers sont sous la pression continue de leurs clients. Ces derniers veulent du pain frais, à toute heure. Pour satisfaire ces envies, les boulangers sont donc contraints de produire toujours plus… mais aussi à gaspiller plus. En effet, 7 % de la production hebdomadaire finit à la poubelle. Et, pour certains commerces, cela grimpe même jusqu’à 50 %. C’est le triste constat dressé par To Good To Go, une application permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire après une vaste enquête auprès de 300 boulangeries.