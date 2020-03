Le vignoble de Castilla-La Mancha est le plus grand vignoble du monde, il assure la moitié de la production espagnole.

Le territoire de Don Quichotte, Castilla-La Mancha, est l’une des dix-sept communautés autonomes espagnoles située au sud de Madrid et au nord de l’Andalousie. Son territoire de 80.000 km2, dont la capitale est Tolède, offre un paysage aux larges horizons, aux étendues en pente douce et aux collines basses, culminant avec le haut-plateau de la Meseta, entre 700 et 1000 mètres d’altitude, mais sans accès à la Méditerranée.

Son climat connaît dès lors des températures extrêmes, grimpant jusqu’à 45°C l’été et pouvant descendre à -15°C en hiver. Les vents y sont terribles, la région est, il faut le reconnaître, un peu hostile.

La gastronomie de Castilla-La Mancha repose sur quatre piliers importants : la production du fromage Manchego (aussi important que le Parmesan en Italie), le safran, les fruits et légumes (y compris la production d’huile d’olive) et bien sûr la viticulture.

Moins mais mieux

Délimitée en 1976, l’aire de la DO La Mancha est la plus vaste d’Espagne, mais elle a longtemps été aussi la moins prestigieuse du pays. Avec plus de 20.000 viticulteurs, elle est en effet le royaume des coopératives et l’un des plus gros faiseurs de vins de qualité moindre, que l’on trouvait autrefois en grandes surfaces à moins de 4 euros.

Mais les temps ont changé. Depuis une quarantaine d’années, une nouvelle génération de vignerons a compris qu’il fallait produire moins mais mieux et a délaissé quelque peu le vin en vrac.

La région compte désormais quelques producteurs qui ont su garder le meilleur de la tradition et apporter un peu de technique, sans tomber dans le technologique, pour produire des vins de caractère, voire d’auteur pour certains.

Sur les 25 cépages autorisés dans l’appellation, l’aíren est le cépage blanc le plus produit mais il est désormais quasiment réservé à la production de brandys. Chardonnay, Viognier, Macabeu et Verdejo donnent des vins plus ronds et plus savoureux. En rouge, Tempranillo (appelé Cencibel ici) et Grenache partagent leur règne avec le Cabernet sauvignon, le Monastrell (Mourvèdre), la Syrah, le Merlot ou le Petit Verdot qui donne de beaux résultats plus en altitude. Toute la gamme des vins est ici produite : blanc, rosé, rouge et aussi mousseux.

Découvertes

Mis à part les vins de pays Vino de la Tierra de Castilla et la DO La Mancha, l’entité compte huit autres appellations dont Manchuela, Uclés, Jumilla ou Almansa.

Située à 750 mètres d’altitude, cette dernière DO est l’une des plus petites avec seulement douze domaines vinicoles. Cinq d’entre eux étaient récemment présents à Bruxelles, avec d’autres producteurs de la Mancha à la recherche d’importateurs.

Elaborés avec le cépage teinturier Garnacha Tintorera seul ou en assemblage, les vins de Tintoralba, dont certains en bio, sont extraordinairement fruités, juteux et séduisants.

Parmi les autres vignerons qui les accompagnaient, relevons les vins bio et vegan de Alcardet Bodegas (Tolède) d’une grande finesse, ceux de Encomienda de Cervera sur un terroir volcanique près d’Almagro, le Tempranillo Pegasus des Bodegas El Soleado et surtout l’excellente gamme des Bodegas Winol à Albacete, tous proposés à l’export entre 2 et 7 euros !

Dans la série des 8 Lgends, les 100 % Garnacha Tintorera et 100 % Monastrell méritent largement leur importation en Belgique, et l’habillage est très original. Parlez-en à votre caviste…

Willy Wonka dans les Graves

À peine plus loin que la Champagne, la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes a décidé de fêter dignement Pâques avec trois jours gourmands du 11 au 13 avril. Au programme : décoration d’un arbre de Pâques, rencontre avec Willy Wonka, accords vins et chocolat et plein de visites, notamment chez Larrivet-Haut Brion, Smith Haut Lafitte ou au Château de Jouvente. Une autre manière de (re) découvrir ce terroir aux origines des vins de Bordeaux.

Du neuf pour les appellations wallonnes

Seize ans après sa mise en place, l’appellation Vin de Pays des Jardins de Wallonie devrait changer de nom et devenir tout simplement Vin de Wallonie. Les trois autres appellations dont Côtes de Sambre et Meuse, Crémant de Wallonie et Mousseux de qualité devraient elles aussi être réformées afin de permettre d’élaborer des vins d’appellation avec des cépages résistants. Un fameux changement soumis pendant deux mois à enquête publique. Dossiers à consulter au SP Wallonie Agriculture à Namur. Infos : 081 649 608.

À moins de trois heures de Bruxelles

Au sud d’Epernay, la Côte des Blancs déroule ses vignobles sur une vingtaine de kilomètres, on ne produit quasiment que du champagne blanc de blancs à base de Chardonnay. Avec ses 75 lieux-dits, Le Mesnil-sur-Oger est un peu la capitale de la Côte des Blancs, son terroir est d’ailleurs classé Grand Cru depuis 1950. Ces 7 et 8 mars, près de vingt vignerons ouvrent leurs portes au public, dont Gimonnet-Gonet, Pierre Moncuit ou encore Michel Rocourt dont la fille a bien fait évoluer la production. Nombreuses animations également. Une idée d’excursion ?