L'organisation de consommateurs a constaté que surfer sur Internet dans nos pays voisins est en moyenne 30 % moins cher. Les fournisseurs de ces pays appliquent en effet des promotions allant jusqu'à 50 %, et pour de longues périodes allant de 6 à 12 mois.

En Belgique en revanche, les opérateurs sont plus intéressés par les promotions sur les offres groupées que sur les abonnements "Internet only". "C'est dommage, car c'est exactement le segment qui va continuer à se développer dans les années à venir, grâce au travail à domicile et aux services de streaming populaires", estime Test Achats. Les abonnements "Internet only" les moins chers se trouvent au Portugal : ils sont jusqu'à 87 % moins élevés que dans notre pays.

59 % moins cher en France pour un forfait 3Play

Le prix Internet-TV-téléphone, formule proposée par cinq opérateurs en Belgique, est de 73 € par mois en moyenne, ce qui est considérablement plus cher que dans les pays voisins, le Royaume-Uni et un certain nombre de pays d'Europe du Sud comme l'Espagne et l'Italie. En Allemagne, un forfait 3Play coûte en moyenne environ 32 % de moins, en France 59 %. Ce phénomène est notamment dû à une plus grande concurrence sur le marché.

En ce qui concerne les forfaits 4Play, le prix mensuel moyen en Belgique s'élève à 98 euros (2 cartes SIM) et 127 euros (4 cartes SIM). C'est un peu plus que dans la plupart des pays européens, mais dans ce segment, les Pays-Bas et l'Allemagne sont tout de même quelques euros plus chers que la Belgique. Enfin, l'organisation de consommateurs a constaté que les coûts moyens les moins élevés se situaient en Italie, en France et en Espagne ; l'Italie est apparue comme la moins chère.