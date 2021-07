C’est un incontournable de la gastronomie belge : le moules-frites de saison est de retour. Le Belge en est réellement fou, comme le révèle le sondage iVox mené à la demande de Aldi. Ainsi, 3 personnes interrogées sur 4 sont des fans de moules, et 83 % préfèrent les manger avec une autre spécialité belge : les frites.

"De plus, les moules sont le plat d’été préféré des Belges et plus de 60 % des mangeurs de moules optent pour une casserole de moules fraîches de Zélande. Le paquet de frites et la croquette de crevettes complètent le podium d’été", commente Jason Sevestre, porte-parole d'Aldi Belgique.

Mais si tout le monde s’accorde pour déguster une bonne casserole de moules, on observe cependant des différences de goût dans la façon de les préparer. "Il est frappant de constater que les Flamands et les Wallons consomment les moules différemment. Les habitants en Flandre indiquent plus souvent les moules comme plat d’été par excellence comparé à la Wallonie (51 % de Flamands, contre 39 % de Wallons dans le top 3). Les méthodes de préparation sont également différentes : le Wallon est plus gourmand. Les Flamands préfèrent les moules nature (67 % contre 33 %), tandis que les Wallons optent plus souvent pour une sauce au vin blanc (18 % contre 30 %) ou à la crème (3 % contre 14 %)."

Autre point d’importance : le calibre des moules. La majorité des Belges avouent leur préférence pour les gros calibres, bien qu’au fond ils n’y connaissent pas grand-chose.

"Plus de la moitié des Belges préfèrent les grandes moules aux petits formats. Mais lorsqu’on leur demande quel est leur calibre préféré, les repères se perdent. ‘Goudmerk’ (NdlR : Marque d’Or ou Golden selon les appellations), ‘Jumbo’ ou ‘Super’ : ces termes sont plutôt vagues pour les Belges. Seule 1 personne sur 10 sait que la moule ‘Goudmerk’ est la plus grosse moule. Plus d’un tiers des Belges disent préférer les moules ‘Jumbo’, supposant à tort qu’il s’agit des plus grosses."

"Les moules ‘Goudmerk’ sont les plus gros calibres, mais elles sont disponibles un peu moins longtemps. En raison de leur plus grande taille, il faut un peu plus de temps pour les cultiver", explique Sven Du Bois, Category Manager Fish chez Aldi. L’enseigne en connaît un rayon puisque 25 % des moules consommées à la maison ont été achetées chez Aldi. "Dès aujourd’hui, nos moules fraîches de Zélande ‘Super’ et ‘Jumbo’ sont disponibles. Pour les ‘Goudmerk’, il faudra encore patienter jusqu’au 13 juillet. Nos moules zélandaises arrivent dans nos magasins le lendemain de leur capture. Elles sont donc ultra-fraîches, mais également de haute qualité et très abordables", conclut Sven Du Bois.